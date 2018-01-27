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iha.com.tr »
Asayiş »
Kilis Valiliği yanına roket düştü
27 Ocak 2018 15:01
Kilis Valiliği yanına roket düştü
Kilis Valiliği yanına roket düştü. Roket patlamadı, ölü ve yaralı yok
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27 Ocak 2018 15:01
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