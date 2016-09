Kilis Valiliği’nden yapılan açıklamada, ’’Millet olarak birlik ve beraberliğini pekiştirdiği, milli ve manevi duygular ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularını zirveye çıkarttığımız bir Kurban Bayramını daha geride bırakmış bulunmaktayız. Son yıllarda yaşadığımız trafik kazaları, bayramların huzur ve sevincini acı ve hüzne dönüştürüyor. Maalesef ülkemizde, her bayram meydana gelen trafik kazalarında pek çok ailenin ocağına ateş düşmekte, nice insanımız can vermekte, nice ümitler nice istikballer sönmektedir. Bu bayramın da hüzne dönüştürülmemesi için yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmesi gerekmektedir.Ailelerimize ve milletimize derin acılar yaşatacak kazalara sebep olacak ihlallerden, hep birlikte kaçınmalıyız.Unutmayınız, yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır, ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur. Tatil süresince trafik yoğunluğu artmaktadır. Bu nedenle seyahatlerin, gün içinde uygun saatlere yayılarak aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınılması, son derece sabırlı olunup, dikkatli davranılması ve trafik kurallarına uyulması gerekmektedir. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyması, sabırlı ve dikkatli olması ve birbirlerinin hak ve hukukunu koruması temennisiyle herkese hayırlı yolculuklar dileriz” denildi.