Kilis ve Reyhanlı'da okullara 12 Şubat tarihine kadar ara verildi!

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur” denildi.

Alınan kararla yarıyıl tatilinin uzatıldığı Kilis'te, 32 bini Türk, 23 bini Suriyeli olmak üzere toplam 55 bin öğrenci, gecikmeli olarak ders başı yapabilecek.

Hatay'ın 4 ilçesinde okullar 12 Şubat'a kadar tatil edildi

Hatay'ın Reyhanlı, Hassas, Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yarıyıl tatili 12 Şubat'a kadar uzatıldı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahallelerimizde bulunan okullarımızda yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. Bahse konu ilçelerimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süre içerisinde aksayan dersler için daha sonra telafi eğitimi düzenlenecektir" denildi.



Mehmet Ali Dağ

