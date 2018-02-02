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Kilis ve Reyhanlı'ya 5 roket atıldı!

Kilis ve Reyhanlı'ya 5 roket daha atıldı. Kilis'e düşen roketlerden birinin patlamadığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre Kilis ve Reyhanlı'da toplam 8 yaralı olduğu belirtildi.

Kilis ve Reyhanlıya 5 roket atıldı!

02 Şubat 2018 10:49
Kilis ve Reyhanlı'ya 5 roket atıldı! - Tıkla İzle

Kilis ve Reyhanlı'ya ayrı ayrı 5 roketli saldırı düzenlendi. 

Kilis'e 3 roket düştü

Suriye'deki terör örgütleri tarafından ateşlenen 3 roket, Kilis'e düştü. Roketlerden birinin patlamadığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'de bulunan terör mevzilerinden ateşlenen 3 roket Kilis'e düştü. Roketlerden biri eve, biri de yola isabet etti. Patlamadığı öğrenilen bir roketin ise kontrollü şekilde patlatılacağı bildirildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Reyhanlı'ya 3 roket atıldı: 1'i ağır 6 yaralı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roketin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. 

Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi'ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor. 

 

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