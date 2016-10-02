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Kilis'e demir kubbe oluşturulması için hava savunma sistemi güçlendiriliyor

Suriye sınırında bulunan Kilis’te demir kubbe oluşturulması çalışmaları hızla sürerken, hava savunma sistemi güçlendiriliyor.

Kilise demir kubbe oluşturulması için hava savunma sistemi güçlendiriliyor

02 Ekim 2016 12:58
Kilis'e demir kubbe oluşturulması için hava savunma sistemi güçlendiriliyor - Tıkla İzle

Kilis’in orta menzilli füze saldırılarından korunması için Türk yapımı "Serhat" ve "Korkut" hava savunma ve radar sistemleri hem Kilis merkeze hem de Suriye sınırındaki birliklere kurularak faal hale getirildi. Kilis’te kentin savunması için, Aselsan’ın ürettiği "Korkut" hava savunma sistemi, yine Aselsan üretimi olan "Serhat" radar sistemiyle birlikte Kilis’e yerleştirildi. Benzer sistem Kilis’teki sınır birliklerine de kuruldu. Ayrıca Kilis’e yönelik olası saldırılar için hem sınır hattı hem de Kilis kent merkezi ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla desteklendi. Kilis'e atılması muhtemel füzelerin havadan imha edilebilmesi, kent güvenliğinin sağlanması amacıyla Aselsan’ın ürettiği hava savunma sistemi Kilis kent merkezine ve sınır hattına “Korkut" adındaki hava savunma sistemi de yine Aselsan tarafından üretilen "Serhat" adlı hava radar sistemi ile birleştirildi.

Sınır son teknolojik imkanlarla korunuyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye-Suriye sınırında teknolojisi yüksek güvenlik sistemlerini devreye koyarak sınırda adete kuş uçurtmazken, İnsansız Hava Araçları ile gözetleme radar sistemleri sayesinde DAEŞ’in Suriye'deki hareketleri tespit edilerek anında koordinasyon merkezine iletiliyor. 25 Nisan 2016 tarihinde Edirne Uzunköprü'de bulanan 102'nci Topçu Alay Komutanlığı’ndan Kilis’e gönderilen Sakarya olarak bilinen Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), Suriye sınırına sıfır noktaya kurularak zaman zaman DAEŞ mevzileri ÇNRA ile ateş altına alınıyor. Ayrıca ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla roketlerin atıldığı bölgeler tespit edilerek, ÇNRA tarafından, fırtına obüs topları, tank birlikleri, ateş destek vasıtalarıyla Suriye’deki DAEŞ mevzileri ateş altına alınıyor.
İnsansız Hava Aracı (İHA), koalisyon uçakları, keşif birlikleri tarafından tespit edilen hedefler Fırat Kalkanı Harekatı’nın yürütüldüğü koordinasyon merkezine bildiriliyor. TSK’nın ateş desteğiyle birlikte Özgür Suriye Ordusu Suriye’nin RAİ bölgesi ile Azez ilçesi kırsalında 3 koldan El Bab tarafına yürüyüşü sürüyor.

Mehmet Ali Dağ 

 

Etiketler: kilis


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