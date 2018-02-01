Kilis'e roket atıldı! 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'den PYD/PKK tarafından atılan iki roketten biri Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’ne düştü. Bir restorana isabet eden roket nedeniyle restoranda ve çevrede bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Onlarca kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından can pazarının yaşandığı bölgede, polis güvenlik çemberi oluşturdu.

Öte yandan ikinci roketin ise bölge yakınlarındaki boş bir araziye düştüğü belirtildi.

Reyhanlı'ya atılan roket mezarlığa düştü

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlığa düştü. Türk Silahlı Kuvvvetleri'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristler tarafından atılan bir roket Gültepe Mahallesi'ndeki Reyhanlı Asri Mezarlığı'na düştü. Bir mezarlığa isabet eden roket çukur açtı. Saldırıda herhangi can kaybı ve yaralanma olmadı.

Bölge sevk edilen ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Roketin atıldığı bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri de füze ve obüslerle misliyle karşılık verdi.