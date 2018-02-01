Diğer
Kategoriler

Kilis'e roket atıldı! 5 yaralı

Kilis'in merkezine Afrin'den terör örgütü PKK/PYD tarafından atılan iki roketten biri roket restorana isabet etti. Olayda 5 kişi yaralandı.

Kilise roket atıldı! 5 yaralı

01 Şubat 2018 17:39

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'den PYD/PKK tarafından atılan iki roketten biri Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’ne düştü. Bir restorana isabet eden roket nedeniyle restoranda ve çevrede bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Onlarca kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından can pazarının yaşandığı bölgede, polis güvenlik çemberi oluşturdu.
Öte yandan ikinci roketin ise bölge yakınlarındaki boş bir araziye düştüğü belirtildi. 

Reyhanlı'ya atılan roket mezarlığa düştü

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlığa düştü. Türk Silahlı Kuvvvetleri'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristler tarafından atılan bir roket Gültepe Mahallesi'ndeki Reyhanlı Asri Mezarlığı'na düştü. Bir mezarlığa isabet eden roket çukur açtı. Saldırıda herhangi can kaybı ve yaralanma olmadı.

Bölge sevk edilen ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Roketin atıldığı bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri de füze ve obüslerle misliyle karşılık verdi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç