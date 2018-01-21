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Kilis'e roket düştü

Kilis'e Afrin'den atıldığı tahmin edilen bir roket Kilis'teki bir binaya isabet etti. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, binada yaralı arıyor.

Kilise roket düştü

21 Ocak 2018 02:05

Kilis'te 4 katlı bir binanın en alt katındaki iş yerine Afrin'den atıldığı tahmin edilen roket isabet etti. Binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ve güvenlik güçleri, evde yaralı arıyor.

Kilis'e ikinci bir roket daha düştü

Kilis'e Afrin'den atıldığı tahmin edilen ikinci bir roket daha düştü.
Kilis'e ikinci bir roket daha isabet etti. Bölgeye güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Öte yandan ilk roketin düştüğü yer Suriyelilere ait ikinci el eşya satan bir iş yeri olduğu ve yaralanın olmadığı öğrenildi.

Kilis'e 3. roket düştü

Kilis'e 20 dakika içerisinde üçüncü roket düştü.


PYD kontrolündeki Afrin'den atıldığı tahmin edilen üçüncü roket ise Kilis'in Ahmet Rasim mahallesinde bulunan bir binaya isabet etti. Olayda 3 hafif yaralının bulunduğu belirtilirken, bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Roketin düştüğü bölgede bir adet 4 katlı apartman, bir fırın, 2 adet tek katlı ev, yaklaşık 8 araç da zarar gördü.


Öte yandan Kilis'e düşen ikinci roketin ise bir okul binasının alt katında yer alan markete isabet ettiği ve olayda market ile bir otomobilin hasar gördüğü öğrenildi. Kilis'e düşen ilk 2 rokette can kaybı yada yaralının bulunmadığı bildirildi. 

 

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