Diğer
Kategoriler

Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı

Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından abluka altına alındı. Bölgede yoğun top atışları ve çatışmalar sürüyor.

Kilise roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı
Türk ordusu kritik noktayı ablukaya aldı! Bölgede yoğun top atışları ve çatışmalar… - Foto Galeri

22 Ocak 2018 21:09

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde Darmık Dağı’nın bulunduğu bölgeden Kilis’e 3 günde 10 roket atıldı. Roketlerin atıldığı bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından ateş altına alındı.

Gülbaba (Martavan) Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler tarafından fırtına obüs topları, tanklar, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile karadan PYD mevzileri vurulurken, zaman zaman savaş uçakları da dağlık ve ormanlık alanı bombalıyor.

Top atışları ve çatışmaların sürdüğü bölgeye vatandaşlar yaklaştırılmıyor.

Mehmet Ali Dağ-Orhan Erkılıç-Abdülkadir Güneş 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç