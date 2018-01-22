Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı

AB'den Afrin açıklaması 22 Ocak 2018 20:29 Avrupa Birliğinin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnsani yardımların…

Genelkurmay Başkanı Akar 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili incelemelerde bulundu 22 Ocak 2018 19:02 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Suriye'de çatışma: 2 Türk, 2 ÖSO askeri yaralı 22 Ocak 2018 18:46 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Azez bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 2 Türk askeri ve 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri olmak üzere 4 asker…

Afrin'de sıcak çatışma... TSK, PYD hedeflerini vurdu! 22 Ocak 2018 18:25 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda çok maksatlı ve çok namlulu roketatar sistemiyle PYD hedeflerini vurdu.

Dışişleri kaynakları: Rusya'ya herhangi bir garanti verilmedi 22 Ocak 2018 17:41 Dışişleri Bakanlığı kaynakları, terör örgütlerine yönelik harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddiasını yalanladı. Ayrıca Rusya ile…

Afrin’de stratejik tepe ele geçirildi 22 Ocak 2018 16:46 Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in batısında, Türkiye yakınlarındaki stratejik öneme sahip en yüksek tepe olan Barsaya ve buradaki askeri…

Kilis'te polis evi ve valilik konağı yakınına 2 roket düştü 22 Ocak 2018 17:10 Kilis'te polis evi ve valilik konağı yakınlarına 2 roket düştü.