Gaziantep'te Beşyüzevler Mahallesi'nde saat 12.45 sıralarında polisin hücreevine düzenlediği operasyonda canlı bombanın kendini patlatması sonucu şehit olan Yaşar Polat’ın Kilis’in Polateli ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı. Şehit polisin evinden ağıt sesleri yükselirken, Polateli Kaymakamı Adem Uslan ile emniyet yetkilileri yalnız bırakmadı. 24 yaşındaki Yaşar Polat’ın 2 yıl Şırnak’ta görev yaptıktan sonra 2 ay önce Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde göreve başladığı, bekar olduğu, 2’si erkek 5 kardeş oldukları öğrenildi. Yarın öğle namazına müteakip Polateli ilçesinde düzenlenecek törenle şehit özel harekat polisi Yaşar Polat’ın toprağa verileceği öğrenildi.

Mehmet Ali Dağ

KİLİS