Diğer
Kategoriler

Kilis’te elektrik kesintisi

Kilis’in Merkez Polateli ve Musabeyli ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Kiliste elektrik kesintisi

21 Aralık 2016 18:35

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Aralık Cuma günü, Kilis’in Musabeyli İlçesi Yedigöz Köyü’ne 09:00-16:00 saatleri arasında, Yuvabaşı Köyü’ne 09:30-16:30 saatleri arasında, Polateli İlçesi Yılanca Köyü’ne 09:00-16:00 saatleri arasında, Yılanca Köyü Karapınar Mezrasına 09:15-16:00 saatleri arasında, enerji verilemeyecek.

Merkez İlçesi Mehmet Sanlı Mahallesi Özgen Güneş ve Şener Salihoğlu Sokakları ile Hakimler ve Savcılar Lojmanları, TOKİ II.Etap Konutları, Bizim Market, İslahiye yolu üzeri Starpet ve Tahtalının Brikethanesinde 09:00-10:00 saatleri arasında, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili ve Hisar Köyleri, Çerçili Köyü Kilorlar ve Çilorlar Mezraları, Gülbaba Köyü Sapkanlı Mezrası ile Hisar Petrol, Çerçili, Martavan ve Darmık Karakollarında 09:00-16:00 saatleri arasında, Ebulüle Mahallesi Leylit Bahçeleri, Şıh Mansur Hacı Osman mevkisi, Keferdeşir Bahçeleri ile Yüksektepe Hudut Karakolu, Öndeş Bulgur Fabrikası ve Mermer Atölyesinde 08:30-12:00 saatleri arasında, Ebulüle Mahallesi Leylit Bahçeleri, Şıh Mansur Hacı Osman mevkisi, Keferdeşir Bahçeleri ile Yüksektepe Hudut Karakolu, Öndeş Bulgur Fabrikası ve Mermer Atölyesinde 13:00-17:00 saatleri arasında, Ebulüle Mahallesi Leylit Bahçelerinde 08:30-12:00-13:00-17:00 saatleri arasında, Yaşar Aktürk Mahallesi Karababa Yolu Bahçeleri, İçeri Bahçe mevkisi ve Akpınar Küme Evlerinde 08:30-17:00 saatleri arasında, Yaşar Aktürk Mahallesi Karababa Yolu Bahçeleri, Akpınar Küme Evlerinde 08:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Etiketler: elektrik kesintisi, kilis


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç