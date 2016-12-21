Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Aralık Cuma günü, Kilis’in Musabeyli İlçesi Yedigöz Köyü’ne 09:00-16:00 saatleri arasında, Yuvabaşı Köyü’ne 09:30-16:30 saatleri arasında, Polateli İlçesi Yılanca Köyü’ne 09:00-16:00 saatleri arasında, Yılanca Köyü Karapınar Mezrasına 09:15-16:00 saatleri arasında, enerji verilemeyecek.

Merkez İlçesi Mehmet Sanlı Mahallesi Özgen Güneş ve Şener Salihoğlu Sokakları ile Hakimler ve Savcılar Lojmanları, TOKİ II.Etap Konutları, Bizim Market, İslahiye yolu üzeri Starpet ve Tahtalının Brikethanesinde 09:00-10:00 saatleri arasında, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili ve Hisar Köyleri, Çerçili Köyü Kilorlar ve Çilorlar Mezraları, Gülbaba Köyü Sapkanlı Mezrası ile Hisar Petrol, Çerçili, Martavan ve Darmık Karakollarında 09:00-16:00 saatleri arasında, Ebulüle Mahallesi Leylit Bahçeleri, Şıh Mansur Hacı Osman mevkisi, Keferdeşir Bahçeleri ile Yüksektepe Hudut Karakolu, Öndeş Bulgur Fabrikası ve Mermer Atölyesinde 08:30-12:00 saatleri arasında, Ebulüle Mahallesi Leylit Bahçeleri, Şıh Mansur Hacı Osman mevkisi, Keferdeşir Bahçeleri ile Yüksektepe Hudut Karakolu, Öndeş Bulgur Fabrikası ve Mermer Atölyesinde 13:00-17:00 saatleri arasında, Ebulüle Mahallesi Leylit Bahçelerinde 08:30-12:00-13:00-17:00 saatleri arasında, Yaşar Aktürk Mahallesi Karababa Yolu Bahçeleri, İçeri Bahçe mevkisi ve Akpınar Küme Evlerinde 08:30-17:00 saatleri arasında, Yaşar Aktürk Mahallesi Karababa Yolu Bahçeleri, Akpınar Küme Evlerinde 08:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.