Merkeze bağlı Duruca köyünde Ö.M. (75) isimli yaşlı adamın yanına gelen Suriye uyruklu A.K. evlenme vaadi ile yaşlı adamdan 1 adet altın yüzük, 1 adet altın bilezik, 1 adet altın küpe ve 400 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Ö.M.’nin şikayeti üzerine Suriye uyruklu A.K. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Şehit Süleyman Jandarma Karakolu ekipleri tarafından Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesinde yakalanarak Kilis Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Şüpheli A.K. ifadesinin ardından idari işlemler için Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. A.K.’den alınan 1 adet altın yüzük, 1 adet altın bilezik, 1 adet altın küpe ve 400 TL ise Ö.M.’ye teslim edildi.