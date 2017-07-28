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Kilis’te 'Hayalden Hedefe' paneli düzenlendi

Kilis’te, “Umudum Mesleğim, Ahşap Geleceğim” projesi kapsamında “Hayalden Hedefe” paneli düzenlendi.

Kiliste Hayalden Hedefe paneli düzenlendi

28 Temmuz 2017 14:17

İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanarak uygulamaya geçirilen "Umudum Mesleğim, Ahşap Geleceğim" projesi kapsamında hayalden hedefe konulu panel düzenlendi. Proje dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve iş gücü piyasasına girişlerin önünde yer alan engellerin kaldırılması amaçlanıyor. Panelde konuşma yapan Dost Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, kendisinin bugünlere gelirken karşılaştıkları zorluklar, bunların çözümü için yaptıkları, başarıya giden yoldaki engeller , başarının devamı için yapılması gerekenlerle ilgili tecrübelerini aktardı.
Toplantıda katılımcılara çeşitli doküman ve hediyeler verildi. 


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