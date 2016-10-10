Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gümrük kaçakçılığı yapan şahıslar ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda M.D.K. yöntemindeki TIR durduruldu. TIR ve dorsesinde yapılan aramada 108 bin 100 adet cinsel uyarıcı hap ile 178 adet cep telefonu ele geçirildi. TIR sürücüsü M.D.K. ile TIR’da yolcu olarak bulunan E.C.Ç. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Yakalanan 2 şahıs, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.