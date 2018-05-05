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Kilis’te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Kilis’te, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 12 yaralandı.

Kiliste minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

05 Mayıs 2018 12:08

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolu Afrin Köprüsü yakınlarında İ.A. yönetimindeki 79 ET 832 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç. yönetimindeki 79 AF 150 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü İ.A. ile M.Ç. birlikte araçlarda bulunan A.K., N.D., H.Ç., F.T., G.Ç., H.Ç., S.Y.Ç., I.Ç., G.Ç. ile A.S.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan çok sayıda ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Mehmet Ali Dağ
 

 

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