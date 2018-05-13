Diğer
Kategoriler

Kilis’te sağanak yağış sele neden oldu

Kilis’te, yoğun yağışlar nedeniyle bir evi su basması sonucu 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Kilis-İslahiye karayolu 1 saat süreyle ulaşıma kapatıldı.

Kiliste sağanak yağış sele neden oldu

13 Mayıs 2018 20:40

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kilis ve köylerinde yoğun yağış etkili oldu. Kilis’in Gülbaba köyünde sel sularının bir evi basması sonucu evre mahsur kalan Emine, Feyza ve Mikail Şahan ile Sebiha ve Rüstem Yıldırım, vatandaşlar, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan 5 kişi tedavi altına alınırken, dağlardan gelen sel suları nedeniyle Kilis-İslahiye karayolu ulaşıma kapandı. Jandarma yolu keserek, Kilis-İslahiye karayolunu trafiğe kapattı. Karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, kepçe ile grayderler çalışması sonucu 1 saat sonra Kilis-İslahiye karayolu trafiğe yeniden açıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç