Kilis'te Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Şehit Sakıp Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Suriye uyruklu F.D. (41) ile H.E. (40) ve S.H. (25) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile çıkan kavgada F.D., bıçakla H.E.'yi yaraladı. Ağır yaralanan H.E. ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaydan sonra kaçan S.H. ve F.D. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan F.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Ali Dağ