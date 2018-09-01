Kilis'te trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Hasan Doğan (54) yönetimindeki 27 RH 247 plakalı otomobil ile Ekrem Nail Dağ (26) yönetimindeki 79 EC 636 plakalı hafif ticari araç, Kilis- Gaziantep karayolu 20’nci kilometresindeki Karamelik kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kazada, sürücü Hasan Doğan ile araçlardaki Suna Doğan (18), Zelih Öztürk (33) ve Ayşe Deniz (38) yaralandı. Yaralılar Kilis ve Gaziantep’ten gelen ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Ali Dağ