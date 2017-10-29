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Kilis’te yağmur altında Cumhuriyet coşkusu

Kilis’te, Cumhuriyet Bayramının 94. yılı dönümü kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Kiliste yağmur altında Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim 2017 20:50

Kilis Valiliği organizesinde gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşüne Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Esnaf Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ömer Sevengül, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, daire amir ve müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yağmur altında Hacı Cümbüş Kavşağında başlayan yürüyüş, Cumhuriyet meydanında son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik sona erdi. 

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: kilis

 

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