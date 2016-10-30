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Kilis'te zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kilis’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kiliste zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

30 Ekim 2016 22:01

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Kilis-İslahiye karayolunda Gökhan Çalışkan (28) idaresindeki 80 AP 456 plakalı TIR, Deliosman köyü Kilis il sınırında karşı yönden gelen Battal Doğan (60) yönetimindeki 27 V 9286 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazaya sürücüsü öğrenilemeyen başka bir TIR, yola savrulan TIR’ın dorsesine çarparak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Doğan ve Suriyeli olduğu öğrenilen Abdullah Obeyt olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Çalışkan ile araçlardaki Hüseyin Hazuni (25), Enes Seyfo (25) ve Mustafa Abdullah (28) yaralandı. Olay yerine itfaiye arama kurtarmak ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Etiketler: 2 ölü, 4 yaralı, kilis, zincirleme trafik kazası


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