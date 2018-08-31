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Kilis’ten İdlib sınırına komando ve topçu bataryaları sevk edildi

Kilis’ten, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib sınırına komando, topçu bataryası ve mühimmat gönderildi.

Kilisten İdlib sınırına komando ve topçu bataryaları sevk edildi

31 Ağustos 2018 23:23

Suriye rejimi tarafından olası İdlib’e operasyona başlatacağı bu yönde de yığınak yaptığı iddiasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib sınırı takviye edilmeye başlandı. Kilis’ten yola çıkan komando birlikleri, topçu bataryası ve mühimmat Hatay sınırına hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında sivil ve askeri kamyonlara yüklenen mühimmat, askerlerin kullanacağı malzemeler ile araç ve gereçleriyle birlikte akşam saatlerinde Hatay’ın İdlib sınırına hareket etti. Kilis’te sevkiyatlar gece gündüz demeden sürüyor.

Mehmet Ali Dağ
 

 

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