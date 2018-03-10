Kilitli arabayı 6 saniyede çaldı

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Gazeteci Gültekin Yılmaz, babasının tedavisi için İstanbul Bağcılar'da, Güneşli Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye gitti. Saat 12.00 sıralarında hastaneye yakın merkezi bir yere arabasını park eden 43 yaşındaki Gültekin Yılmaz, aracını kilitleyerek bölgeden ayrıldı. Geri döndüğünde aracını yerinde bulmayan Yılmaz, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde 34 DC 3031 plakalı arabasının çalındığını anladı. Hemen polise başvuran Yılmaz, çevreden elde ettiği güvenlik kamerası kayıtlarını yetkililere teslim etti.

Olayın güpegündüz ve şehrin merkezinde yaşanmasını akıl almaz olarak nitelendiren Yılmaz, "Ağabeyimin arabasını emanet alarak babamı o bölgede bilinen özel bir hastaneye götürdüm. Sokakta uygun bir yere arabayı park ettim ve oradan ayrıldım. Döndüğümde ise arabamız yerinde yoktu. Bölgede şehir güvenlik kamerası var mı diye baktım göremedim. Hemen çevredeki iş yerlerinden güvenlik kameralarını kontrol etme ricasında bulundum. Onlar da kabul etti. Görüntülerde kapıları kilitli ve kontağı üzerinde olmayan arabamın 6 saniyede nasıl çalındığını izledim. Ben anahtarla bile ben bu kadar hızlı çalıştırıp götüremem. Bu olay vicdansızlığın alası. Bu arabanın hastaneye geldiği çok belli. Güpegündüz yaşanması ise çok ilginç. Gerekli başvurularımızı yaptık, görüntüleri de teslim ettik. Sonuç bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Dursun Ekrem Er

