Diyetisyen Şeyda Sular, “Bunların başında günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden az olması sonucu kilo alamama durumudur. Bununla birlikte metabolik hastalıklar, hipertiroid hastalığı, psikolojik rahatsızlıklara bağlı iştahsızlık, bağırsak emilim hastalıkları ve aşırı fiziksel aktivite gibi birçok neden kilo alamama sorununu gün yüzüne çıkartır” dedi.

Kilo alamamanın altında yatan nedeni anlamak için mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen Sular, “Gerekli bütün tahliller yapılmalı tahlil sonuçlarına göre beslenme planı oluşturulmalıdır. Kilo alma sürecinde amaç önüne geleni yiyerek kilo alma değil, doğru besinleri tüketerek alınan kiloyu kas dokusundan almak yağ dokusunu ideal seviyede tutmaktır” diye konuştu.

Diyetisyen Şeyda Sular kilo almak isteyenlere önerilerde bulunarak, şöyle sıraladı:

“1)Normal aldığınız enerjinin günlük 400-500 kcal üstünde almanız gerekir.

2)Düzenli ve dengeli beslenme şart. Muhakkak kahvaltıyı atlamadan güne başlayın. Kahvaltınıza ek 1 bardak portakal ya da nar suyu hem C vitamini takviyesi hem de kalori takviyesi yapacaktır.

3)Gün içinde ara öğün mutlaka yapın. Bu ara öğünlerde yağlı tohumlar, kuru-yaş meyveler, sağlıklı yağlar içeren avokado çok güzel bir tercih olacaktır.

4)Ana öğünlerinizde muhakkak protein ve karbonhidrat kaynağını birlikte tüketin. Mesela ızgara balık yanında tam buğday makarna yada tam buğday ekmek, kırmızı etin yanında bulgur pilavı tüketebilirsiniz. Küçük porsiyonlarla hızlı bir şekilde doyan bireyler yemeğe çorbayla başlayarak midesini doldurmaktansa yemek bittikten sonra tüketmeleri doğru bir seçim olacaktır.

5)Yulaf zayıflatır diyenler aksine doğru ve zamanında tüketildiğinde sağlıklı bir şekilde kilo alımı sağlamaktadır. Akşam yemeğinden sonra uyumadan 2 saat önce yulaf, süt ve meyve karışımı sizin için sağlıklı, lifli bir ara öğün olacaktır.

6)Küçük hacme büyük kaloriye sahip sağlıklı besinleri tüketin. Mesela kahvaltıda 1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi ya da tahin tüketin. Peynirinizin üstüne ya da yemeklerinize keten tohumu serpin.

7)Yemek esnasında ya da öncesinde su tüketmekten kaçının. Erken doygunluk hissi verecektir.

8)Spor yapmaktan kaçınmayın. Hafif kas egzersizleriyle kas kütlenizi daha hızlı arttıracaksınızdır. Spor öncesi protein ve karbonhidrat içeren bir ara öğün sonrasında proteinden zengin bir ana öğün tercih edin.

9)İştahınızı arttırmak için baharatlardan yardım alın. Yemeğinize ekleyeceğiniz kırmızı toz biber, kimyon, kişniş, anason ve zencefil daha iştahlı olmanıza yardımcı olacaktır.

10) En önemlisi sık sık tartıya çıkmayın ve pes etmeyin. Kilo alma süreci uzun bir süreçtir ve motivasyon çok önemlidir. Pes etmeden yolunuza devam edin ve muhakkak bu yolda bir uzman diyetisyenle çalışın”