Kilo vermek için yattığı ameliyat masasından cenazesi çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Dilek Utar, 3 yaşındaki oğlunun 1 ay sonra sünnet olacak olması nedeniyle yağlarını aldırmaya karar verdi. Utar, İzmit'te özel muayenesi bulunan Estetik Plastik Rekonsrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İ.G.'ye muayene oldu. Doktor İ.G., 13 Temmuz günü İzmit'te özel bir hastanenin ameliyathanesini kullanarak 89 kilo olan Dilek Utar'dan 6 kilo 175 gram yağ aldı. Ailenin iddialarına göre, doktor Utar’dan gereğinden fazla yağ aldı. Operasyondan sonra servise alınan Utar fenalaşınca yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Utar ameliyattan bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili Dilek Utar’ın eşi Müjdat Utar, “Doktor risksiz bir ameliyat olduğunu söyledi. Aklımıza kötü şeyler getirmememizi ölümle sonuçlanacak bir şey olmadığını söyledi. Kesmeyeceğim, biçmeyeceğim dedi. Ama kesilmedik yer bırakmamışlar komple almışlar. İlk geldiğinde ben bir gördüm kanlar içinde. Zaten fazla durmadı. Sabah 8'de çıktı akşam 8'de kalp krizi geçirdi” dedi.

Hastanede Dilek Utar’ın yanında bulunan Zuhal Bal da, “Doktor, ameliyattan bir gün sonra ayağa kalkacağını ertesi gün de hastahaneden taburcu olacağını söyledi. Hiç bir riskten bahsetmedi. Dilek hiç kendinde değildi. İyi misin dediğinde şöyle bir gözünüze bakıyor sonra kafasını çeviriyor. Net bir şekilde konuşup kendini bize ifade edemedi. Karnı bir açıldı medikal korse kan içinde, sabaha doğru kollarıma yapışıp abla beni kurtar dedi. Sürekli nöbetler halinde, kendine hiç gelemedi. Kimse müdahale etmedi. En son sabah 08.45'te kucağımda öldü” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Uğur Konuk - Cihan Atik