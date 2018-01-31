Sağlıklı bir hayat sürmek herkesin hayattan beklentileri arasında. Bu sağlığı etkileyen en önemli hastalıkalrdan birisi ise obezite ve fazla kilolar. Fazla kilolardan kurtulmak ise hiç kolay olmamakla beraber imkansız da değil. Uzmanlar, bilinçsiz ve yetersiz beslenerek fazla kilolardan kurtulmanın doğru olmadığını belirtiyorlar. Peki kilo vermenin yolları neler, nasıl kilo verilir? İşte uzmanlarımızın cevabı...

Kilo vermenin yolları neler? Kilo veremiyorum, nasıl kilo verilir?

Az yemek, uzun süre aç kalmak, öğün atlamak ve bazı besinlerin tüketimini tamamen kesmek gibi faktörlerin diyette yapılan en büyük yanlışlar olduğunu söyleyen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, doğru beslenme ile sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yollarını anlattı.

Kilo vermek isteyen pek çok kişi, bilinçsiz ve yetersiz beslenme ile amacına bir türlü ulaşamıyor. Kimileri aynı kiloda sabit kalırken; kimileri üzerine bir de kilo alıyor. Kulaktan dolma bilgilerle diyet yapmak aynı zamanda sağlığı da tehlikeye atıyor.

Kahvaltı etmemek kilo vermek için çözüm değil

Güne erken başlayarak önce metabolizmanın uyandırılması gerektiğini söyleyen Dyt. Özcan, “Hızlı bir metabolizma için günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamayın. Bazı zamanlar iştahsızlık, geç uyanma veya vakit bulamama gibi durumlar kahvaltı etmemek için bahane olabiliyor. Ancak her gün zeytin, peynir, yumurtadan oluşan bir kahvaltı yerine kahvaltılık gevrek ve süt yeterli görülüyor. Kahvaltıda tüketilen sebzelerin bağırsak sağlığı ve vücudun lif ihtiyacı için önemli olduğunun da unutulmaması gerekiyor” diyor.

Kilo vermede uzun süre aç kalmak çare mi?

Diyet yaparken kesinlikle aç kalmamak gerekiyor. Aç kalındığında vücut su kaybediyor, kaslar küçülüyor ama asıl kaybolması gereken yağlar yerli yerinde duruyor. Bu şekilde metabolizma hızının düştüğünü söyleyen Dyt. Yeşim Özcan, zamanla vücudun bu duruma tepki vermeye başlayarak halsizlik, baş ağrısı, sinirlilik, tansiyon düşüklüğü, kabızlık, cilt kuruluğu gibi sorunlara yol açtığını ifade ediyor. Bu nedenle çok kısa sürede hızlı sonuçlar veren şok diyetlerden, zayıflama ilaçlarından, kulaktan dolma bilgilerden uzak durmak ve sağlıklı şekilde zayıflamak için diyetisyenlerin tercih edilmesi önem taşıyor.

Kilo vermede ara öğünleri atlamak

Kilonun kontrol edilmesine en çok destek veren faktörler arasında ara öğünler ilk sırada yer alıyor. Günlük beslenmenin 3 ana ve 3 ara olmak üzere toplamda 6 öğün olması gerekiyor. Bu şekilde kan şekeri de dengede kalarak ani acıkmaların önüne geçiliyor. Sabah yapılan tek öğünden sonra gün boyu bir şey yemeyip akşam tek bir öğünde fazla yemek yemek, metabolizma hızını düşürerek kilo vermeyi zorlaştırıyor. Ara öğünlerle metabolizma hızını artırarak daha kolay kilo verilebileceğini belirten Dyt. Yeşim Özcan, kolayca tüketilebilecek sağlıklı ara öğünler için; 3 kuru kayısı ile 2 ceviz,1 bardak light süt ile 2 galeta, 1 dilim tam buğday ekmek ile 1 dilim az yağlı peynir, 1 dilim light kaşar ve kepekli tost, 1 kutu light meyveli yoğurt ile 5 fındık örneklerini veriyor.

Kilo vermek için ekmeği tamamen kesmek gerekiyor mu?

Diyet yapan kişilerde sık rastlanan hatalardan biri de kilo verebilmek için ekmeği tamamen kesmek oluyor. Ekmeğin kilo verilmesine yardım ettiğini belirten Dyt. Yeşim Özcan, asıl dikkat edilmesi gereken noktanın tüketim miktarı olduğuna dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Sadece diyet yapanların değil sağlıklı beslenmek isteyen herkesin beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar, tahıllı veya yulaflı ekmek yemesi gerekiyor. Çünkü bu ekmekler içerdiği yüksek lif oranı ile tokluk hissi sağlıyor ve kan şekerini dengede tutuyor. Sinir sistemini koruyan B vitaminlerinden de zengin olan ekmeğin, günlük beslenmede mutlaka yer alması gerekiyor.”

Kilo vermenin yolları neler?

Diyetisyen Merve Yılmaz Savur, bu noktada yapılacak en önemli şeyin kilo vermek için sabırsız ve hırslı olmaktan kaçınıp, küçük adımlarla hedefe yürümek olduğunu söyledi. İnsanların kendilerine gerçekçi olmayan hedefler koymasının kısa sürede motivasyon kaybı yaşamalarına sebep olduğunu belirten Savur, “Zayıflamaya en kolayından başlamaya, yani beslenmenizdeki küçük değişikliklerle günlük aldığınız kalori miktarını 100 kalori azaltarak zayıflamaya başlayabilirsiniz” dedi.

Çok sevdiğimiz salata soslarına dikkat

Diyet yaparken en çok tercih edilen sağlıklı ve düşük kalorili salatalara eklenen soslar bir anda kalori miktarını 3-4 kat arttırabileceğini hatırlatan Savur, “Diyetinize uygun sağlıklı bir tercih yaptığınızı düşünürken, fark etmeden kendinizi neredeyse bir ana yemekten daha kalorili salatalar yerken bulabilirsiniz. İşte farklı kalori aralıklarında salata soslarından bazı örnekler, İki yemek kaşığı sezar sos, İtalyan sos, parmesan, zeytinyağı 150 kalori ve üzerinde iken, 2 yemek kaşığı balzamik sirke, barbekü sos, nar ekşisi, pesto sos yaklaşık 50 kalori, İki yemek kaşığı tabasco sos, salsa sos, teriyaki sos, ketçap, hardal, soya sos ise yaklaşık 20 kalori içeriyor” ifadelerini kullandı.

Yemek masasında içecekler el alışkanlığı haline gelebiliyor

İçeceklerin zaman zaman yemeklerin bir parçası olduğunu vurgulayan Savur, “İçecekler zaman zamanda el alışkanlığı haline gelebiliyor. İçecek seçimlerinizde yapacağınız küçük değişiklikler kilo verme sürecinizi hızlandırabilir. Buna göre; bir büyük boy yağlı sütten macciato ve latte yaklaşık 250 kalori ederken, bir büyük boy yarım yağlı sütten cappucino yaklaşık 150 kalori, 250 cc kola 110 kaloriye eşitken, bir bardak light kola 2 kalori yapar” ifadelerini kullandı.