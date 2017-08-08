Kilogram fiyatı 9 TL’yi bulan vişnenin fiyatının düşmesi beklenmiyor

Koç, yurt genelinde hasta dönemi biten ve bu sene geçen seneye göre fiyatı yükselişte olan vişne ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu sene rekoltenin düşük olduğunu vurgulayan Koç, buna vişnenin üreticisinin yüzünü güldürdüğünü ve halk tabiriyle ürünün para ettiğini kaydetti. Hasat döneminin rekolte azlığına rağmen iyi geçtiğinin altını çizen Koç, “Vişne dönemi çok güzel geçti, mal azdı ama fiyatları çok güzeldi. Vatandaşımızı fiyatlar konusunda memnun oldu. Vişne 1,50 TL, 3.50 TL arasından satıldı. Fakat rekolte azdı bu sene. Biz genelde yurt içi piyasaya gönderdi. Hem suluk (vişne suyu konsentresi) hem de çokluk (yemelik) olarak gönderdik. Piyasa üretici noktasında satış fiyatları gayet güzel, vatandaşın asıl vişneye yönelmesi lazım ve vişne suyu içmesi lazım. Bu şekilde fiyatlar biraz daha güzel olur üreticisi açısından” diye konuştu.

“Satışlar şahıs olarak değil kooperatifler aracılığı ile yapılmalı”

Türkiye genelinde özelliklede İstanbul’da tezgahlarda vişnenin kilogram fiyatının 9 TL’den satılmasına da değinen ve fiyatının yüksel olduğunu belirten Koç açıklamasında şunları söyledi:

“Bu fiyat yüksek, bizim buradan 3,5 TL’ye gidiyor artık bilmiyorum piyasada 9 TL olması tabi ki yüksek. Arada kazananlar aracılar ve nakliyeciler. Büyük bir ihtimalle bunlar kazanıyor. Bunun önüne ise üreticiden alıp direk vatandaşa ulaştırılması ile geçilebilir. Mesela marketler halk yasasına uyup halden bize yönlendirilmeleri gerekiyor. Satışlar şahıs olarak değil kooperatifler aracılığı ile yapılmalı. Piyasa vişne tüketimi çok az. Yani şeftali ve cola gibi diğer içecekler çok ama vişne suyu olarak çok az. Bizim kendi bölgemizde bu şekilde. Vişne suyuna doğru yönelmesin de fayda var.”

“Aracı yine kazanır bunda üretici her zaman mağdur duruma düşüyor”

Kilogram fiyatı 9 TL’ye kadar çıkan vişnede fiyat düşüşü beklemediklerini de değinen Koç, Geçen seneye göre kıyaslandığında ise bu sene çok iyi iyi oldu. Geçen sene 1-1,5 TL arasındaydı, bu sene 1,5 TL’den başladı ve çok güzel bir fiyat artışı oldu. Üretici kazanmış oldu. Kilogramı 9 TL gibi rakamlardan satılan vişnede fiyat düşmez çünkü aracı yine kazanır. Aracı yine kazanır bunda üretici her zaman mağdur duruma düşüyor. Bundan dolayı biz direk firmalara, fabrikalara gönderiyoruz vişne suyu olarak orda konsantre yapıyorlar” dedi.

Gökten Ceylan