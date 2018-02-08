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Kilolar gitti aşk geldi

Adana’da ameliyatla toplam 155 kilo veren obezite hastaları Fadime Ateş ve Ahmet Dolu, davullu zurnalı düğünle evlendi. Çiftin nikahında, Ahmet Dolu’nun ameliyatını yapan Op. Dr. Erdal Cücük nikah şahidi oldu.

Kilolar gitti aşk geldi

08 Şubat 2018 11:24

Adana’da yaşayan obezite hastası Fadime Ateş (41), sağlığını tehdit etmeye başlayan ve hareket etmesini zorlaştıran kilolarından spor ve diyetle kurtulamayınca 2014 yılında ameliyatla zayıflamaya karar verdi. Ev hanımı olan Fadime Ateş, 165 kiloyken mide bypass ameliyatı oldu. Fadime Ateş, ameliyatın ardından 85 kilo vererek 80 kiloya düştü. Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Dolu (31) ise 130 kiloyken 2016 yılında tüp mide ameliyatı oldu. Dolu, ameliyatın ardından kısa sürede 70 kilo vererek 60 kiloya indi.

Piknikte tanıştılar

Fadime Ateş ve Ahmet Dolu’nun yolları, ameliyatla zayıflayan eski obezite hastalarının bir araya geldiği bir piknik organizasyonunda kesişti. Piknikte Ateş ve Dolu, daha sonra görüşmeye devam etti. Birbirine aşık olan çift, sonunda evlenmeye karar verdi. Çift, Adana Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi. Nikah töreninde, Ahmet Dolu’nun tüp mide ameliyatını gerçekleştiren Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük şahitlik yaptı. Çifti törende, kendileri gibi ameliyatla zayıflamış olan eski obezite hastaları da yalnız bırakmadı.

Fadime Ateş, kilo verdikten sonra hayatının değiştiğini belirterek “Ahmet evlenmek istediğinde önce tereddütlüydüm ama onun sevgisinin samimi olduğunu anlayınca evlenmeye karar verdim” dedi. Ahmet Dolu ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Artık hem sağlık açısından, hem de özel hayatımızda yepyeni bir döneme girdik. Bunda, Op. Dr. Erdal Cücük’ün çok katkısı var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Etiketler: piknik

 

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