Diğer
Kategoriler

Kiloluk palamutlar 6-7 lira

Samsunlu balıkçılar, tezgahları bolca süsleyen palamudun boyunun büyüdükçe fiyatının da arttığını söylediler.

Kiloluk palamutlar 6-7 lira

04 Ekim 2016 11:43

Denizlerdeki av sezonun başlamasından itibaren bolluk yaşanan palamutta fiyatlar ilk günküne göre zamlandı. Balıkçılar, ilk günlerde 5 tane 10 liradan satılan palamutların, şu anda boylarının büyüdüğü için tanesinin 6-7 liradan satıldığını belirttiler.

Küçük palamutların yerini kiloluk palamutlara bıraktığını belirten balıkçı Halil Kıyak, "Bu sene ilk günlerden beri palamut bol. Hamsi biraz zor olur bu sene. Palamut ilk çıktığı zaman küçüktü. 300 gram geliyordu. Bu yüzden de 4-5 tanesini 10 liradan satıyorduk. Şimdiki palamutlar ise 1 kilodan fazla. O yüzden 6-7 lira arasında fiyatlar değişiyor” dedi.

Palamudun son bolluk günlerini yaşadığını belirten Kurtça Aydın, “Palamudun son zamanlarına yaklaşıyoruz. İlk zamanlar sattığımız palamutlar çingene palamudu dediğimiz ufak palamutlardı ve 5 tane 10 liradan satıyorduk. Şimdi kiloluk palamutları 6-7 lira arasında satıyoruz. Palamutta bolluk 1 hafta daha sürer. Daha sonrasında ise buzhane palamudu başlar. Şu anda palamudun alınarak dolaba koyulma zamanı. Vatandaşlar bu bolluğu ilerleyen günlerde bulamaz” diye konuştu.

Vatandaşlar da şu anki balık fiyatlarından memnun olduklarını ifade ederken, sezonluk diğer balıkların kilosu da 5 ve 8 lira arasından değişiyor. 

Erdi Demür

Etiketler: balık, palamut


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!