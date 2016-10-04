Denizlerdeki av sezonun başlamasından itibaren bolluk yaşanan palamutta fiyatlar ilk günküne göre zamlandı. Balıkçılar, ilk günlerde 5 tane 10 liradan satılan palamutların, şu anda boylarının büyüdüğü için tanesinin 6-7 liradan satıldığını belirttiler.

Küçük palamutların yerini kiloluk palamutlara bıraktığını belirten balıkçı Halil Kıyak, "Bu sene ilk günlerden beri palamut bol. Hamsi biraz zor olur bu sene. Palamut ilk çıktığı zaman küçüktü. 300 gram geliyordu. Bu yüzden de 4-5 tanesini 10 liradan satıyorduk. Şimdiki palamutlar ise 1 kilodan fazla. O yüzden 6-7 lira arasında fiyatlar değişiyor” dedi.

Palamudun son bolluk günlerini yaşadığını belirten Kurtça Aydın, “Palamudun son zamanlarına yaklaşıyoruz. İlk zamanlar sattığımız palamutlar çingene palamudu dediğimiz ufak palamutlardı ve 5 tane 10 liradan satıyorduk. Şimdi kiloluk palamutları 6-7 lira arasında satıyoruz. Palamutta bolluk 1 hafta daha sürer. Daha sonrasında ise buzhane palamudu başlar. Şu anda palamudun alınarak dolaba koyulma zamanı. Vatandaşlar bu bolluğu ilerleyen günlerde bulamaz” diye konuştu.

Vatandaşlar da şu anki balık fiyatlarından memnun olduklarını ifade ederken, sezonluk diğer balıkların kilosu da 5 ve 8 lira arasından değişiyor.

Erdi Demür