Kilonun azı da fazlası da kısırlık sebebi

Aşırı zayıf ya da aşırı kilolu kadınlarda yaşanan adet düzensizliği ve yumurtlama sorunu hamileliğe engel olduğu kaydedilirken, fazla kilo erkeklerde de sperm kalitesi ve miktarını olumsuz etkilediği bilinenler arasında. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, kilonun kısırlıkla olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Seval Taşdemir, Obezitenin adet düzensizliği, yumurtlama problemi ve kısırlığa sebep olduğunu dile getirdi.

Hücrelerdeki yağ fazlalığının östrojen dengesiyle oynadığını ve yüksek miktarda östrojenin yumurtlamaya engel olduğunu ifade eden Op. Dr. Taşdemir, "Vücut kitle indeksinin yüksek olması; bölgesel, hormonal ve metabolik bozukluğu da beraberinde getiriyor. Bunlar da yumurtaların olgunlaşmamasına yol açıyor. Kilo artışı ile hiperandrojenizm (testosteron gibi erkeklik hormonlarının artması) sorunu ortaya çıkıyor. Böylece yumurtlama bozukluğu meydana gelerek hamilelik şansını düşürüyor. Hamilelik için olması gereken vücut kitle indeksi 21 ila 29 arasındadır" dedi.

Obez kadınların, fazla kilolarının yüzde 5’ini verdiğinde kısırlık probleminden yüzde 60 oranda kurtulabileceğini belirten Taşdemir, obezitenin sadece kadınları değil erkekleri de tehdit ettiğine dikkat çekti. Fazla kiloların erkeklerde sperm kalitesini düşürdüğünü, hormon dengesizliklerine yol açtığını vurgulayan Op. Dr. Taşdemir, kilolu erkeklerin testis bölgesindeki fazla yağın vücudun ısısını arttırdığını, bu ısının testis damarlarını genişlettiğini bunun sonu olarak ise sperm üretimi ve kalitesinin düştüğünü belirtti. Tüm bunların çocuk sahibi olmaya da engel olduğunu ve iktidarsızlığa yol açtığını da sözlerine ekledi.

Kısırlığa yol açan sebepler

Yaş, hayat tarzı, kilo, stres, sigara ve alkol kullanımı ile genetik yapıların sperm kalitesini etkileyerek döllenmeyi azalttığına dikkat çeken Op. Dr. Seval Taşdemir, bu olumsuzlukların tüp bebekteki başarı şansını da olumsuz etkilediğine değindi.

Op. Dr. Seval Taşdemir, "Çinko eksikliği de sperm üretimi ve sperm kalitesini olumsuz etkiliyor, testosteron salgılanmasını engelliyor. Çinko ve folik asit takviyesi ile sperm kalitesini arttırmak mümkün. C ve E vitaminlerinin de sperm kalitesine olumlu etkileri mevcut" ifadelerini kullandı.

Çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin, yaşam tarzında değişikliğe giderek beslenmesini düzeltmeleri, egzersiz yapıp programlı kilo vererek ideal kiloya ulaşmaları gerektiğini belirten Op. Dr. Seval Taşdemir, böylece sperm fonksiyonlarını düzelterek gebelik şansını arttırabileceği, bununla birlikte Omega-3 içeren bitkisel yağların tercih edilmesinin sperm sorunlarının önüne geçeceği bilgisini verdi.

Fazla kilo gibi aşırı zayıflığın da kısırlığa davetiye çıkardığını söyleyerek, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, "Çok zayıflama, beyinden yumurtalıklara giden sinyallerin azalmasına yol açıyor. Bu durum östrojen üretimini durduruyor. Böylece rahmin iç tabakası gelişemiyor. Bunun sonucunda ise döllenen yumurta rahme tutunamadığı için hamilelik oluşamıyor. Aşırı egzersiz yapımı da adet düzenini bozup yumurtlamayı engelliyor. Bu da kısırlığa yol açıyor" diye konuştu.