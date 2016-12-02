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Kilosu 20 liradan satılan çilek el yakıyor

Bilecik’te pazar tezgahlarında fiyatı ile adete el yakan çilek, kilosu 20 TL'den alıcı bekliyor.

Kilosu 20 liradan satılan çilek el yakıyor

02 Aralık 2016 10:59

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda çileği gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı el yakıyor. Kilosunun 20 lira olması sebebi ile istedikleri satış gerçekleştiremeyen tezgah sahipleri, çözümü 250 gramlık kutularla çilekleri satmakta buldu. Konu hakkında açıklama yapan tezgah sahibi Erdinç Gül, “Artık son çilekler bunlar. Dolayısıyla fiyatı oldukça pahalı. Bizler de 250 gramlık kutulara koyarak 5 liraya satıyoruz çilekleri. Ancak böyle satış gerçekleştirebiliyoruz. Fakat kimse bir kilosuna 20 lira vermiyor. Organik çilek desem yalan söylemiş olurum. Halkımızın talebi az tabii ki fiyatı yüzünden. Çocuklu ya da hamile bayanlar 250 gramlık kutulardan alıyor. Zaten genelde çileği pastaneler, kafeteryalar alıyor” dedi. 

Cem Kaan Toka
BİLECİK


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