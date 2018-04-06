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Kilosu 20 TL’den tezgahlarda yerini aldı

Bahar havasının kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde yaz meyveleri de tezgahlardaki yerini almaya başlarken böğürtlenin kilosu 20 TL’den satılıyor.

Kilosu 20 TLden tezgahlarda yerini aldı

06 Nisan 2018 15:39

Cildin yaşlanmaya karşı korunmasına da katkıda bulunduğu belirtilen böğürtlen yeni çıktığından dolayı çok fazla talep görmüyor. Üretimi mayıs ayında başlayıp ağustos ayına kadar devam eden böğürtlenin kilosu 20 TL’ye satılıyor. Bilecik'te Bilecik Hürriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazarda böğürtlen satıcısı Erdinç Gür, ürün daha yeni çıktığı için pahalı olduğunu belirterek, “Mersin’den geliyor. Fiyatları şuan pahalı. Kilosu 20 TL’den geliyor. O yüzden satış talebi çok olmuyor. Aslında böğürtlenin birçok faydası vardır, kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini söyleniyor” dedi.  

Cem Kaan Toka

 

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