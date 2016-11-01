Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Trüf mantarı çok kolay bulunabilen bir mantar değildir. Çok ince araştırması vardır. Bunun için özel koku alabilen köpekler eğitilir" denildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nce Trüf Mantarı Eylem Planı kapsamında Alaplı ormanlarında trüf mantarı tespit çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dünyada 'siyah elmas' ve 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan sonbahar trüfü, T.nitidum ve T.excavatum türleri bulundu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Alaplı'da tespit edilen trüf ormanı koruma altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Trüf mantarı çok kolay bulunabilen bir mantar değildir. Çok ince araştırması vardır. Bunun için özel koku alabilen köpekler eğitilir. Çalışmalarımız neticesinde, Alaplı ilçemizde Osmanlı köyü sırtındaki ormanlık alanında zengin trüf sahaları tespit ettik. Bu trüf mantarı ile ilgili önümüzdeki günlerde ormanlık alanlarımızda yaygınlaştırılması için çalışmamız olacak. Hem ülke, hem de o bölgedeki yöre halkına ekonomik anlamda katkı sağlaması hususunda planlama çalışmaları yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Alaplı'nın bazı bölgelerinde trüf ormanı bulma çalışmalarının devam ettiği, çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak trüf ormanlarının koruma altına alınacağı belirtildi. 'Siyah elmas' olarak adlandırılan mantarın kilosu türüne göre 3 bin 500 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Yumruk şeklinde yetişen mantar, toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetişiyor. Mantar, etten daha fazla protein taşıyor.

Az bulunan trüf mantarı, ilk kez Fransız Kralı I. Fransuva’nın sofrasına sunuldu. Az bulunması sebebiyle sadece kralların yiyebileceğine dair kanun çıkartıldı. Avrupa mutfağının vazgeçilmezi olarak görülen trüf mantarı yöre halkına da büyük katkı sağlayacak.

Ertuğrul Yüksel