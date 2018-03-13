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Kilosu 30 TL’den satışa çıktı

Bilecik’te pazarda kilogramı 30 liradan satılan baharın habercisi çağla el yakarken, şimdilik sadece hamile kadınlar tarafından tercih ediliyor.

Kilosu 30 TLden satışa çıktı

13 Mart 2018 18:02

Bilecik’te her hafta pazartesi günü kurulan Kapalı Pazar’da mevsiminden erken satılan çağlalar tezgahlar yerini aldı. Fiyatı pahalı olunca pazarcılar çağlaları 350 gramlık paketler halinde liradan satıyor. Mersin’den Bilecik’e gelen çağlaları şimdilik hamileler ve hastalar tercih ederken, vatandaşlar fiyatların düşmesini bekliyor. Pazar esnafı Erdinç Gür, çağla satışlarının biraz zayıf olduğunu ve şu an hamile kadınların genellikle aldığını belirterek, "Çağla 15 gündür tezgahlarda yerini aldı. 15 gün önce 80 liraydı, şimdi 30 liraya kadar düştü. Fiyat pahalı olunca biz de paketler halinde satıyoruz. Fiyatı pahalı bulan vatandaşlar pek tercih etmiyor. Önümüzdeki günlerde çağla bollaşınca fiyatının düşeceğini umut ediyoruz" dedi.
(Cem Kaan Toka/İHA) 

 

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