Kim Gitti Survivorda? Survivor kim elendi? Survivorda elenen isim (SURVİVOR ELENEN KİM)

Peki survivor kim elendi? Kim gitti Survivorda? Survivor elenen kim? Survivor elenen isim oldu? Survivor adaya kim veda etti? Survivorda elenen kim oldu? İşte Survivor eleme hakkındaki tüm merak edilenler... Survivorda bu akşam ipler kopacak. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunun adeta Survivor tarihine geçti. Dokunulmazlık oyunun ilk raundunu Ünlüler takımı kazanmıştı. Bu durumda Gönüllüler takımı ada konseyine giderek elenmek üzere 2 kişi çıkardı. Bunlar Hakan ve Yağmur oldu. Gönüllülerde dokunulmazlık oyunundan sonra bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı bunun kazananı ise Damla oldu. Damla'nın dokunulmazlık oyununda oynamayıp bireyselde oynayıp oyunu kazanması bazı takım arkadaşlarının tepkisine yol açtı. Damla ise konseyde tepkilere 'Senelerdir jimnastik yapıyorum. Denge oyununu kazandım' diye cevap verdi. İkinci dokunulmazlık oyunu ise adeta tarihe geçti. 9-9 a gelen oyunda bayrak yarışı oynandı. Bayrak yarışı sonrasında oyunu kazanan isim Anıl oldu ve dokunulmazlığı takımına getirdi. Bu durumda Ünlüler ada konseyine gitti ve elenmek üzere 2 isim çıkarttı. Bunlar Turabi ve Mustafa Kemal oldu. Şimdi potada elenmek üzere olanlar Yağmur, Mustafa Kemal, Hakan ve Turabi oldu. Bu akşam adadan kimin eleneceğini belli olacak. Bu akşam survivorda eleme var. Peki survivor kim elendi? Kim gitti Survivor'da? Survivor elenen kim? Survivor eleme...

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GÖNÜLLÜLER TARİHİ GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ! (TV'de olmayan görüntüler)

Gönüllüler takımı yarışmacıları Survivor tarihinin en büyük ödül oyununu kazanmalarının ardından değerlendirmelerde bulundular.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivorda elenen isim bu akşam belli olacak. Survivor eleme adayları büyük stres içerisinde. İli takımdan da ikişer kişi potada. Bu akşam survivorda kim elendi? Survivor eleme bu akşam belli oluyor. Survivorda elenen isim belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR'DA SULAR DURULMUYOR! ACUN ILICALI ARAYA GİRİYOR!

Survivorda yeni bölüm fragmanı adeta yürekleri ağza getirdi. Adem ve Turabi yine birbirine girdi. Bu akşam şok görüntüler seyiricileri bekliyor. Adem ve Turabi'nin kavgasına Acun Ilıcalı müdahale ediyor. Görüntüler de Adem ile Turabi'nin benchte kavga ettiği ve Adem'in Turabi'ye vurmamak için kendini zor tuttuğu, sinirden ellerinin titrediği görülüyor. Bu akşam neler olacağı merakla bekleniyor.

İŞTE ADA KONSEYİNİN MONTAJSIZ GÖRÜNTÜLERİ

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

ADEM VE TURABİ ARASINDAKİ BİR ÖNCEKİ KAVGA DA BÖYLE OLDU!

Survivor'da Adem ile Turabi birbirine girdi, tansiyon yükseldi. Olaylı yarışmacı Turabi, bu kez de Adem Kılıçcı'ya çattı. Acun Ilıcalı, araya girmek zorunda kaldı. Ünlüler ile Gönüllüler takımı ikinci dokunulmazlık oyununu oynadı. Finale az bir zaman kala oldukça kritik olan oyunlar yarışmacıların stresini artırdı.

Survivor 2018’de bu kez Adem ile Turabi birbirine girdi. Daha önce kamera arkasında tartışan ikiliyi Acun Ilıcalı uyarmıştı. Oyunda yüzüstü yatan yarışmacılar sembolleri bir taraftan alıp diğer tarafa yerleştiriyor. Yüzüstü yatan yarışmacıyı ise iki kişi yönlendiriyor. İpi saat yönünde döndüren yarışmacılar zor anlar yaşıyor. Turabi ile Adem arasında da dönme konusunda tartışma çıktı. Acun Ilıcalı, birbirine giren yarışmacılara “Susun konuşanı oyundan atacağım” dedi. O anlar kameraya yansıdı.

SURVİVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor'da geçen senede sürekli potaları çıkıp adada kalmayı başaran Adem Kılıççı, bu akşam eleme potasında aday. Geçen sene finalde şampiyonluğu Ogeday'a kaptıran Adem Kılıççı bu akşam adada kalabilecek mi? Peki Adem Kılıççı kimdir?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

20 yaşındadır. Lise mezunudur. 12 yaşından beri spor yapmaktadır. 12 yıldır tekvando ile uğraşmaktadır. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu vardır. 2014 yılında Avrupa şampiyonluğu vardır. Bu sene Türkiye ikincisi olmuştur.Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımında yer almaktadır.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

SURVİVOR HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Survivor Hakan Hatipoğlu Kimdir? Survivor Hakan elendi mi? İlk önce Var mısın Yok musun yarışması ile ismini duyuran Hakan Hatipoğlu'nun Survivor 2018 All Star kadrosunda yer aldığını Acun Ilıcalı açıkladı.

Eski yarışmacılardan Gizem Hatipoğlu ile evliliği sürdüren Hakan Hatipoğlu, Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu. Performansıyla kendinden söz ettiren Hatipoğlu'nun bu sene olacak Survivor 2018 yarışmasında performansının nasıl olacağı merakla bekleniyor. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu ne iş yapar?

Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucudur.

İsmimi ilk kez Var Mmsın, Yok musun ile duyuran Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır.

Kariyerini sunucu olar devam ettiren Survivor Hakan Hatipoğlu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı. Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda öne çıkan isimlerden biriydi. Bir dönem 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı dizi filmde de rol almıştır.

SURVİVOR TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alan açıklanan Turabi Çamkıran kimdir? Kaç yaşında, Aslen nereli? İşte, hakkındaki detaylar

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu ve Mersin üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı. Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı.

Turabi Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasının birincisi olmuştu.