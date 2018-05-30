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Kim Jong Un'un üst düzey diplomatı ABD'de

Üst düzey Koreli diplomat Kim Yong Chol, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere ABD'ye geldi.

Kim Jong Unun üst düzey diplomatı ABDde

30 Mayıs 2018 10:30

Üst düzey Koreli diplomat Kim Yong Chol, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ve Başkan Donald Trump arasındaki zirveyi kurtarma umuduyla ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere ABD'ye geldi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Kim Yong Chol’un ABD’ye yaptığı ziyaretin haberlerini doğrulayarak attığı tweette, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz ile ilgili harika bir takım oluşturduk. Zirve ile alakalı görüşmeler devam ediyor. Kuzey Kore Başkan Yardımcısı Kim Young Chol, şimdi New York'a doğru gidiyor. Mektubuma sağlam yanıt, teşekkür ederim!" ifadelerini paylaşmıştı. 

Trump ve Kim Jong Un, 12 Haziran'da Singapur'da buluşacaktı, ancak Trump geçen hafta zirveden çekildiğini açıklamıştı. Daha sonra, Trump, toplantının tekrar yapılabileceğini belirtmişti. Kim Jong Un'un en üst düzey diplomatı olan Chol, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek ve 2000'den beri ABD'ye seyahat eden en üst düzey Kuzey Kore yetkilisi olacak. 

 

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