ATV ekranlarında Selçuk Yöntem'in sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının dün yayınlanan bölümünde 60 bin liralık soru dikkati çekti.

"Hangi romanın orijinal başlığı yaklaşık 70 kelimeden oluşmaktadır" sorusunda yarı yarıya ve çift cevap joker hakkını kullanan yarışmacı Mehmet Kay, 'Robinson Crusoe' cevabına ulaşarak 60 bin liranın sahibi oldu.

Öte yandan Haydarpaşa eğitim ve Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nde asistan doktor olan Mehmet Kay, bir sonraki soruda ise yarışmadan çekildi.

70 KELİMELİK KİTAP BAŞLIĞI

*Robinson Crusoe kitabının orijinal ismi: York'lu Bir Denizcinin, Kendi Kaleminden, Deniz Kazası ile Düştüğü Amerika Sahillerindeki Oroonoque Nehri Ağzındaki Issız Bir Adada 28 Yılını Geçirirken Yaşadığı Serüvenler ve Korsanlar Tarafından Kurtarılması.