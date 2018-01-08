Kim’in doğum günü kutlanmadı

Son dönemde nükleer denemeleriyle uluslararası toplumun tepkisini çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un doğum günü kutlanmadı. Kim’in doğum günü dolayısıyla ülkede herhangi bir kutlama ya da askeri bir tören düzenlenmediği belirtildi. Kore Merkezi Haber Ajansı da (KCNA) dahil olmak üzere Kuzey Kore devlet medyası, genç liderin doğum gününe ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.

Kuzey Kore lideri Kim, geçtiğimiz yıl da doğum gününü kutlamamıştı. Kim’in doğum gününü net olarak bilinmiyor ancak Kuzey Kore lideri 8 Ocak 1984’de doğduğunu düşünüyor. Ayrıca Kuzey Kore’nin 2018 ajandasında da geçen yıl olduğu gibi Kim’in doğum günü resmi tatil olarak yer almıyor.

Öte yandan, Kuzey Kore’nin ilk lideri Kim İl-sung ile görevdeki liderin babası Kim Jong-il’in doğum günleri, ulusal bayram olarak kabul ediliyordu ve büyük bir ihtişamla kutlanıyordu.