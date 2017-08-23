Kimliği belirsiz kişiler tahta köprüyü yakıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçe merkezi Kalfaköy Mahallesi deresinde yol ile derenin karşısında bulunan kagir ev arasında geçişi sağlayan tahta köprü ve eklentisinde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanmakta olan ahşap köprü ve eklentisindeki alevleri söndürdü. Olayda bir bölümü yanan ahşap köprü yıkılırken eklentisindeki ahşap serinleme yerleri de zarar gördü.

Yangının kundaklama sonucu çıktığı değerlendirilirken alevlerin çevrede ulunan tarım arazilerine sıçramadan söndürülmesi teselli kaynağı oldu.