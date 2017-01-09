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Kimliği bereden bulundu!

Reina saldırganı eldiven kullandığı için parmak izi bırakmadı. Kimliği olay yerinde çıkardığı beresindeki saç ve doku örneklerinden tespit edildi.

Kimliği bereden bulundu!

09 Ocak 2017 09:46

Yılbaşı gecesini kana bulayan DAEŞ'li terörist Horasani kod adlı Abdulkadir Masharipov'u bulmak için teyakkuza geçen Emniyet, DAEŞ'in Silivri'de hücresini çökertti. Terör örgütünün eğitim için kullandığı çiftlikte yakalanan zanlıların bir kısmının Reina saldırganıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Soruşturmada terörist Masharipov'un iyi derecede Arapça, Rusça ve Özbekçe konuştuğu belirlendi. Eldiven taktığı için olay yerinde herhangi bir parmak izi bulunamayan katilin kimliği Reina'da çıkarttığı beresindeki saç ve doku örneklerinden tespit edildi. Teröristin saldırıda kullandığı silahın seri numarasının da silindiği belirlendi.

Kaynak: Yeni Şafak

Etiketler: reina, Reina saldırısı


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