Yaklaşık 8 ay önce Gaziantep'ten Tekirdağ'a taşınan Mehmet Korkmaz, dolandırıcıların tuzağına düştü. Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar internet üzerinden Mehmet Korkmaz'ın kimlik bilgilerine ulaşarak, 16 bin lira dolandırdı. Başına gelen dolandırıcılık olayı hakkında açıklamada bulunan Korkmaz, dolandırıcıların daha önce de kendisini telefonla arayıp 'Senin ocağına incir ağacı dikeceğim' dediklerini belirtti.

Mehmet Korkmaz yaklaşık 4 ay kadar önce adına sahte kimlik düzenlendiğini ve bazı cep telefonları operatörlerinden adına telefon hatları alındığını belirterek, "Benim kızımın ve kardeşimin kullandığı hatlar üzerinden yaklaşık 11 bin liralık cihaz alındı. Çeşitli bankalardan, bir değil birkaç bankadan benim adımla hesabımdan para çekildi. Adıma ek kart çıkartılıp, bu kartla 3 bin 600 lira alışveriş yapıldığını gelen maille öğrendim. Benim hesabımdan cep bankası üzerinden başka hesaplara para aktarıldı. Bu gibi şeyler sürekli olarak yapıldı. E-Devlet şifresine girildi, E-Devlet’teki tüm benim iletişim bilgilerim değiştirildi. Ben gerçek kimliğimle E-Devlet’e giremedim, mağdur oldum" diye konuştu.

"Beni icraya verdiler"

Mehmet Korkmaz banka hesaplarına tanımlı iletişim bilgilerinin dolandırıcılar tarafından değiştirildiğini belirterek, "Bankaya gidiyorum düzeltiyorum, akabinde yarım saat sonra iletişim bilgilerim değiştiriliyor. Öyle mağduriyetler yaşadım ki iletişim bilgilerimin başka bir kişinin eline geçtiği, cep telefon numaralarım değiştirildi, numaralarım benim adıma kapatıldı. Bilgilerimin kopyalandığını bildirdiğim halde şu anda beni icraya verdiler. Şu anda bana deniliyor ki bu parayı ödemezsen seni kara listeye alacağız, bundan sonra hiçbir kredi çekemezsin, hiçbir işlem yapamazsın diye tehdit ediyorlar ve beni icraya verdiler" ifadelerini kullandı.

"Bu kişi benim adıma kredi çekerken yakalandı"

30 yıllık devlet memuru olduğunu ve borçlarını sürekli zamanında ödediğini anlatan Korkmaz, "Hiçbir alakam olmadığı halde bu kişi tarafından mağdur ediliyorum. Bu kişi benim adıma Gaziantep’te kredi talebinde bulunup çekerken yakalandı, kişi mahkemeye çıkarıldı, akabinde bu kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu anda bu işlemler hala devam ediyor, bu kişi mi bununla irtibatlı olan diğer kişiler mi bilemiyorum. Ancak şu anda mağdurum, şu anda bu işlemler yapılmaya devam ediyor, ne yapacağımı da çaresizlik içinde düşünüyorum. Elimden gelen herhangi bir şey yok" dedi.

Dolandırıcının tek kişi olmadığını söyleyen Mehmet Korkmaz, "Bu kişinin tek olduğunu düşünmüyorum, birden çok, sahte kimlik düzenliyor, E-Devlet şifremi kullanıyor, anamın kızlık soyadını biliyor, tüm bankalara çok rahat bir şekilde girip, cep bankası üzerinden benim hesaplarımdan havale yapabiliyor, kredi çekebiliyor ve kişi tanımadığım kişiler adına ek kart çıkartıyor. Hesaplarımı istediği gibi kullanıyor" dedi.

Halil Dağ - Yakup Güler

TEKİRDAĞ