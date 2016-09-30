Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Malatya İl Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurumlarının katılımı ile çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 23.06.2016 tarih ve 6354 sayılı Kurul Kararı ile ‘LPG bayileri ve dağıtıcılarca, adrese teslim yapılan tüpler ile bayi iş yerlerinde yapılacak piknik tüpü satışlarında, ilk satışlar hariç, boş tüp teslim alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi, Tüplü LPG Bayileri ve dağıtıcılarca, ticari ve sanayi işletmelere ihtiyacından fazla tüp satışı ve teslimi yapılmaması, satışlarda kullanıcının T.C. kimlik numarası ya da kredi kartı bilgileri ile ad ve soyadının bayi tarafından kayıt altına alınmasının zorunlu olması, bu düzenlemenin Tüplü LPG Bayilik sözleşmesinde bulunmasının, mevcut sözleşmelere ise ek madde olarak ilave edilmesinin zorunlu hale getirilmesi’ kararlaştırılmıştır” denildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından, Malatya’da yapılan denetimler neticesinde 64 adet tüplü LPG bayisinin denetlendiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, “Bu bayilerden 37’sinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının olmaması, anılan kurul kararının (c) bendinde belirtilen hükmün bayilik sözleşmesinde yer almaması ve tutulması zorunlu LPG Tüp Satış Bildirim Cetvelinin tanzim edilmemesi gibi aykırılıklar tespit edildi. Aykırılık tespit edilen tüplü LPG bayileri ile ilgili tutanaklar yasal işlem yapılmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna gönderilmiştir. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadığı tespit edilen 13 adet tüplü LPG bayisi hakkında ise yasal işlem yapılmak üzere ilgili Belediye Başkanlıklarına yazılı olarak bildirim yapıldı. Ayrıca İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim faaliyeti neticesinde, iki adet LPG tüp dolum tesisinde toplam 10 bin 170 adet tüp denetlenmiş ve 164 adet tüp hurdaya ayrılmıştır. Hurdaya ayrılan tüplerin imha işlemleri başlatılmıştır. 33 adet hurda firması denetlenmiş ve 292 adet tüp hurda olarak tespit edilmiştir. Tüplü LPG bayilerinde yapılan denetimlerde de toplam bin 563 adet tüpün denetlenmesi sağlandı” ifadeleri kullanıldı.