Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kimse Yokmu Derneği'nden 15 kişi adliyeye sevk edildi

Kimse Yokmu Derneği'nden 15 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan Kimse Yokmu Derneği'nden 15 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


29 Eylül 2016 10:02

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde Kimse Yokmu Derneği'ne yönelik çalışma yapılmıştı. Yapılan operasyonda Kimse Yokmu Derneği'nden Adem C., Aslan D., Aziz C., Erhan G., Kamil E., Mahmut A., Mehmet A., Mehmet Zahid G., Mustafa A., Osman Ö., Sami D., Süleyman Başak B., Şerafettin B., Teksel A., Ümit Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 15 kişi bu gün doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

Etiketler: Kimse Yokmu Derneği


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!