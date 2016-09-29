Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde Kimse Yokmu Derneği'ne yönelik çalışma yapılmıştı. Yapılan operasyonda Kimse Yokmu Derneği'nden Adem C., Aslan D., Aziz C., Erhan G., Kamil E., Mahmut A., Mehmet A., Mehmet Zahid G., Mustafa A., Osman Ö., Sami D., Süleyman Başak B., Şerafettin B., Teksel A., Ümit Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 15 kişi bu gün doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.