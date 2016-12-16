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Kimsenin elektriği kesilmesin diye ölüme meydan okuyorlar

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) ekipleri olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek elektrik arızalarının mağduriyet yaşatmaması için yoğun çaba gösteriyor. Güney Marmara’da hizmet verdiği 4 il ve 55 ilçede ekipler teyakkuz halinde.

Kimsenin elektriği kesilmesin diye ölüme meydan okuyorlar

16 Aralık 2016 09:12
Kimsenin elektriği kesilmesin diye ölüme meydan okuyorlar - Tıkla İzle

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’de 35 bin 500 kilometrekarelik alanda elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ arıza ekipleri zor şartlar altında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler zorlu kış şartlarında 1 metreyi bulan kar altında bölgenin yüksek dağ köylerinden Keles İlçesine bağlı Baraklı Mahallesi kırsal kesimlerinde arızalanan elektrik hatlarına anında müdahale etti. Zor şartlarda çalışan ekipler arıza olan dağlık bölgeye 4x4 araçlarla ulaşıyor. Aracın ulaşmadığı alanlara ise sırtlandıkları merdivenle 1 metreyi aşan karları yara yara ilerleyen ekipler arızanın bulunduğu bölgeye zor şartlarda ulaşarak metrelerce yükseklikteki elektrik direklerine kimi zaman tırmanarak kimi zaman ise sepetle çıkarak arızayı onarıp vatandaşların elektriksiz kalmamasını sağlıyor. Büyük gayretle zor şartlarda çalışan UEDAŞ ekipleri kış şartlarında kimseyi elektriksiz bırakmıyor. 4 ilde yaklaşık 2.9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmet veren UEDAŞ, ekipleriyle hangi şart ve koşulda olursa olsun arızaya anında ulaşarak onarıyor. 2010 yılından bu yana bölgenin elektrik dağıtımını üstlenen UEDAŞ, yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği tedbirler ile arıza sayısında büyük düşüş sağladı.

Kış hazırlıkları önceden yapıldı 

Yaz döneminde kapsamlı şebeke iyileştirme çalışmaları yapıldığı bilgisini aktaran UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, “Yapılan çalışmalar kapsamında zarar gören hatlar onarılarak şebekenin kışa hazır olması için gerekli tüm önlemler alındı. Kriz yönetiminin önceden planlanması ve ekiplerimizin teyakkuz halinde görev yapmasının neticesinde oluşabilecek her türlü arızaya karşı müdahale edebilecek hareket kabiliyetine sahibiz” şeklinde konuştu. 

Kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetini ulaştırmak için tüm birimlerin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Genel Müdür Efe, ekiplerin 24 saat usulüyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Ayrıca vatandaşların yaşanan kesinti ve arızalarla ilgili UEDAŞ'ın 186 numaralı ihbar hattı, sosyal medya hesapları, akıllı telefonlardaki mobil uygulaması ve uedas.com.tr adresinden bilgi alabilecekleri ifade edildi.

Burak Türker

Etiketler: UEDAŞ


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