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Kimsenin yanına yaklaşamadığı vahşi hayvanları ofisinde besliyor

Bolu’da emlakçılık yapan 38 yaşındaki Turgay Akkaya, ofisinde yılan, tarantula, akrep gibi hayvanları besliyor. Hayvan sevgisinde sınır tanımayan Akkaya, farklı isimler verdiği canlılar ile arasında güçlü bir bağ oluştuğunu söyledi.

Kimsenin yanına yaklaşamadığı vahşi hayvanları ofisinde besliyor

02 Haziran 2018 11:52

Bolu’da, 12 yıldır emlak işiyle uğraşan 38 yaşındaki Turgay Akkaya, ofisinde çoğu insanın yanına bile yaklaşamadığı vahşi hayvanlar besliyor. Çocukluk yıllarında başlayan hayvan sevgisi nedeniyle kedi, köpek ve kuş besleyen Akkaya, bu sevgisini bir hobi haline getirerek ofisinde oluşturduğu bir alanda vahşi hayvan da beslemeye başladı. 

Akkaya, hayvanlarını çok sevdiğini belirterek, “Çocukluktan beri hayvanlara karşı aşırı bir sevgimiz vardı arkadaşarımla beraber. Vahşi hayvanlara ilgim daha sonra başladı ama kedi, köpek, kuş, papağan gibi hayvanlar besledim. Sonra iguana aldım, sürüngenlere ilgim oldu. İkinci olarak 7 boğumlu akrep aldım. Sonra tarantula, etçil balıklar gibi hobilerime devam ettim. Kuş çeşitlerinden de baykuş, muhabbet kuşlarına ilgi alanım oluştu. Yılanlar falan hepsini seviyorum” dedi.

“Büroya girmeyenler de oluyor” 

Beslediği vahşi hayvanları eline aldığında ilk başta çekingenlik ve korku olduğunu söyleyen Akkaya, “Çünkü soğuk hayvanlar, herkes öyle adlandırıyor ama alıştıktan sonra vazgeçilmez bir bağ kuruyorsunuz aranızda. Bunun bir sonu yok, onu aldıktan sonra onu alayım diye devam ediyorsunuz. Ofisime gelenler de çok şaşırıyor. Ürküyorlar ama ondan sonra biz de alabilir miyiz, biz de elimizde tutabilir miyiz gibi şeyler oluyor. Tabi büroya girmeyenler de oluyor bazen” ifadelerini kullandı. 

Hayvanlarına yenilerini de ekleyeceğini ve ofisini büyüteceğini belirten Akkaya, “1 ay sonra, bizim Anadolu dilinde sansargillerden feret hayvanı gelecek. Şu an boa yılanı besliyoruz ama 1-2 çeşit yılan siparişi daha verdim. Bu hobi öyle birşey değil, gördüğünüz hayvanı çok değişik geliyorsa hemen alıyorsunuz. Büyük bir yere geçme planımız var. 3 artı 1 bir büro yapacağız. Bir odasını komple vahşi hayvanlarla doldurmayı planlıyorum” şeklinde konuştu.  

Etiketler: bolu, ofis

 

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