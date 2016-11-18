Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta kış öncesi ağaçlara bakım yapılıyor. Serbest piyasada fındık 9.75-10 TL arası satılsa da üreticiler ürünlerinin kalitesinin düşmemesi için bakımlarını eksik etmiyor. Ordulu birçok vatandaş, yörede hayvan gübresi olarak bilinen çiftlik gübresini fındık bahçelerine taşıyıp gübreleme yaparak verimi arttırmayı hedefliyor. Yetkililer çiftlik gübresinin fındık için önemli olduğunu belirtirken, bu tür organik gübreleri bahçelerine uygulayan üreticiler de kalitenin arttığını ifade ediyor.

Birçok üretici gibi bahçesine sonbahar bakımı yapan 56 yaşındaki Sefer Arzık, uyguladığı hayvan gübresinin verimi olumlu anlamda etkilediğini söyledi. Yıllardır hayvan gübresini bahçelerine uyguladığını ifade eden Arzık, “Ben 40 yıldır üreticiyim ve düzenli olarak hayvan gübresini bu mevsimde fındık ocaklarına uyguluyorum. Uygulanacak alanı kazdıktan sonra gübreleme yapınca etkisi daha fazla oluyor. Hayvan gübresinin çok faydasını gördük. Benim fındığım her yıl 54-55 randıman aralığında geliyor” dedi.

“Toprak için çiftlik gübresi çok önemli”

Gübreleme konusunda açıklamalarda bulunan Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz ise, gübrenin toprak için çok önemli olduğunu söyledi. Birçok üreticinin kullandığı çiftlik gübresinin önemine vurgu yapan Yılmaz, “Fındık yetiştiriciliğinde gübreleme çok önemli bir konudur. Topraktan alınan besin maddelerinin tekrar toprağa kazandırılması için gübreleme son derece önem arz eder. Gübrelemede kimyasal gübreler kullanıldığı gibi organik ve çiftlik gübresinin kullanımı yaygındır. Biz 3-4 yılda bir kullanılmasını istediğimiz çiftlik gübresinin toprağa son derece faydası olup, toprağın fiziksel yapısının düzeltilmesi konusunda büyük önem taşımaktadır. Çiftlik gübresinin sonbahar ve erken ilkbahar döneminde uygulanması çok faydalıdır” diye konuştu.

“Doğru gübreleme verimi arttırır”

Fındık bahçesine uygulanan çiftlik gübresinin uygulanma yönteminin önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, gübrenin ocak çevresine atılması gerektiğini ifade etti. Uygulama yöntemleri hakkında bilgiler veren Yılmaz, “Çiftlik gübresini 3-4 yılda bir uygulamamız gerekir ve her fındık ocağı başına 50-60 kilo çiftlik gübresi dökülmelidir. Önemli bir hususta gübrenin 6 ay veya 1 yıl beklendikten sonra bahçeye uygulanması önemlidir. İyi muhafaza edilmiş ve bu sayede iyi yanmış 100 kiloluk çiftlik gübresinde 1 kilo azot oluşur ve bu da bitki için büyük önem taşır. Uygulama yöntemlerinde de üreticilerimiz yanlış yapıyorlar. Çiftlik gübresini ocağın tam ortasına uyguluyorlar. Bu tür yapılan uygulamanın ürüne hiçbir konuda fayda sağlaması söz konusu değil. Bu sebeple gübre ocağın izdüşüm alanına yani 50 cm’lik banda atılıp toprağın 15 cm kazılıp gübrenin toprakla karıştırılması çiftlik gübresinden alınacak faydayı maksimuma çıkaracaktır” şeklinde konuştu.

Doğan Arzık