Kimyasal hadım nedir? Nasıl ve kimlere uygulanır?

Kimyasal Hadım, özellikle çocuklara cinsel saldırı suçları işleyen zanlılara uygulanacak ceza olarak gündeme geldi. Kimsayal hadım yöntemi kimlere uygulanacak? Türkiye tek yürek olup cinsel saldırılara karşı tepkisini gösteriyor. Ülkenin bir çok şehrinde düzenlenen protesto gösterilerinde vatandaşlar cinsel suçlara karşı idam cezası istiyor.

Kimyasal Hadım nedir? Kimlere uygulanır

Kimyasal hadım olarak olarak yöntem her hangi bir cerrahi bir müdahele olmadan birinin cinsel faliyetini sonlandırmaya yarıyor. Kimyasal hadıma maruz kalan kişinin cinsel isteği verilen ilaçlarla birlikte sıfırlanıyor. Bu yöntemde aynı suçun tekrarlanması da mümkün olmuyor.

DÜNYADA KULLANAN ÜLKELER

Kimyasal hadım pek çok ülkede kullanılıyor. Türkiye’de gündeme gelen kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı.

HÜKÜMETTEN KİMYASAL HADIM AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarında kimyasal hadıma ilişkin "Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında Mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var. Farklı bir düzenleme ile değerlendirdiğimiz konulardan biri de bu" dedi.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN'DAN KİMYASAL HADIM AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Demircan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin çocuk istismarında kimyasal hadımla ilgili sorusunu cevapladı. Demircan, kamuoyundan kimyasal hadım, idam gibi seslerin yükseldiğini soran gazeteciye, "Başbakan Yardımcımız, Hükümet Sözcümüz açıkladı. Bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon bu konuyla ilgili her şeyi masaya yatıracak. Vatandaşımızın tüm duyarlılığı dikkate alınarak, konuyla ilgili çalışmaları yapacak ve kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

KİMYASAL HADIM YÖNTEMİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Kimyasal Hadım yönetmeliği geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe girmişti. Resmi Gazete'de "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik" başlığı altında yayımlanan kimyasal hadım yöntemi konusunda düzenlemeler yapıldı. İlaçla ya da ilaçsız olarak cinsel dürtünün azaltılmasına ya da denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azılmasını ya da yok edilmesini sağlayan yöntem olarak tanımlaman tedaviye ilişkin yönetmelikte şu düzenlemeye gidildi:

UYMAYANA CEZA

Yönetmeliğe göre hükümlüler, “Cezalarının infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde; yapılan çağrılara, düzenlenen programlara ve hazırlanan denetim planına, tedavi ve iyileştirme çalışmaları kapsamında belirlenen yükümlülüklere, kararın infazı ve denetim için belirlenen kurallara, infazın yerine getirilmesinde görev alan personelin uyarı ve önerilerine uymak zorunda” olacaklar. Buna aykırı davranılması yükümlülüğün ihlali sayılacak.

Uyarıya karşın yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümlülerden cezaevlerinde bulunanlara disiplin cezası uygulanacak, bu durum koşullu salıverme kararlarlarında da etkili olacak. Bu yükümlülüklerin mazereksiz ve kasıtlı bir şekilde yerine getirilmemesi halinde ise hükümlü uyarılmayacak. Hükümlüler getirilen bu yükümlülüklere infaz hakimliği nezdinde itiraz edebilecek. Bu şekilde şikayet yoluna gidilmesi yapılan işlem ya da faaliyetin yerine getirilmesini durdurmayacak ancak infaz hakimi giderilmesi güç ya da imkansız sonuçların doğması ya da uygulamanın açıkça hukuka aykırı olduğunu saptaması halinde uygulamanın ertelenmesine ya da durdurulmasına karar verebilecek. ağı denetim süresi hak ederek salıverme tarihini geçemez. Yönetmelik hükümleri suça sürüklenen çocuklara ise uygulanamayacak.