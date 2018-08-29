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Kimyasal yüklü tanker çaya uçtu: 1 ölü

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkii üzerinde kimyasal yüklü tankerin çaya uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kimyasal yüklü tanker çaya uçtu: 1 ölü
Karabük'te korkunç olay: Yanına böyle yaklaştılar - Foto Galeri

29 Ağustos 2018 16:09

Kaza, Karabük-Çankırı Karayolu İsmetpaşa mevkii Musaefendi köprüsünde meydana geldi. Çankırı istikametine seyir halinde olan Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 659 plakalı tanker sürücüsünün kontrolünü kaybederek Musaefendi köprüsü mevkiide çaya uçması sonucu tankerin altında kalan 47 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine AFAD, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda sürücü Tunalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kaza yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme yapıldıktan sonra hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Eskipazar Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca tankerdeki kimyasal maddenin suya karışması sonucu, çaydaki balıkların ölüleri kıyıya vurdu.  

Rıdvan Bostancı
 

 

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