Kına dönüşü katliam!

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kumtarla köyünde meydana geldi. İddialara göre köy meydanındaki kınaya katılan Şeref Akyüz (39), oğlu Uğur Akyüz (16), kardeşi Soner Akyüz (35) kına sonrası yanlarına komşuları Tolga Köse’yi (19) de alarak 67 SL 348 plakalı otomobille evlerinin yolunu tuttu.

Mahalle arasındaki dar yoldan otomobille geçmek isteyen 4 kişi kurulan pusu sonucu mermilerin hedefi oldu. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu jandarma ve 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan Şeref Akyüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyüz’ün vücudunun çeşitli yerlerinde 20’ye yakın kurşun yarası olduğu öğrenildi.

Şeref Akyüz’ün aynı otomobilde bulunan 16 yaşındaki oğlu Uğur Akyüz 112 ambulansı ile kaldırıldığı BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Uğur Akyüz’ün aynı otomobilde bulunan amcası Soner Akyüz de yeğeni ile birlikte kaldırıldığı BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan 19 yaşındaki Tolga Köse ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Köse, yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Köse’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayda kayınbiraderleri Soner ve Şeref’in yanı sıra yeğeni Uğur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Gülizar Akyüz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bu akşam kına vardı. Kınada çocuklar eğlendiler. Kayınbiraderim Soner Akyüz’ü kıraathanenin önünde sıkıştırmışlar. Tabi sonra ortalık karıştı. Ortalığı biz sakinleştirip eve çıktık. Tabi bizden sonra kayınbiraderim Soner, yeğeni Uğur, komşuları Tolga ve diğer kayınbiraderim Şeref dördü arabaya binip gittiler. Evin aşağısına vardıklarında silahlar patladı. Gidip baktığımızda dördü birden kanlar içindeydi. Biri kendini yere atmış. Benim iki kayınbiraderim, yeğenim ve bir de komşunun çocuğu var. Bunlar ormanda kesimde çalışıyorlar. Orada ufak bir tartışma olmuş. Karşı taraf da bu akşam Soner’i sıkıştırınca olay buraya geldi. Zaten kayınbiraderlerim oraya gitmeden pusuyu kurmuşlar. Bayramdan sonra kayınbiraderim Şeref Akyüz'ü bıçakladılar ve karakolluk oldular. Önceye dayalı husumetleri vardı” diye konuştu.

Öte yandan pompalı tüfekle olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Erdem A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ - Barış Doğan

