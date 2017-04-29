Kına gecesine giden gelin kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 5. cadde ile 10. caddenin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 LS 866 plakalı otomobil ile 38 FZ 914 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, 38 LS 866 plakalı otomobilin içerisinde bulunan ve kına gecesi öncesinde fotoğraf çekinmeye giden gelin İ.G. (22) yaralandı. Sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan İ.G. tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç - Alparslan Ötüken - Turan Bulut