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Kına gecesine giden gelin kaza yaptı

Kayseri’de meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan otomobilde bulunan ve kına gecesine giden gelin yaralandı.

Kına gecesine giden gelin kaza yaptı

29 Nisan 2017 19:25
Kına gecesine giden gelin kaza yaptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 5. cadde ile 10. caddenin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 LS 866 plakalı otomobil ile 38 FZ 914 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, 38 LS 866 plakalı otomobilin içerisinde bulunan ve kına gecesi öncesinde fotoğraf çekinmeye giden gelin İ.G. (22) yaralandı. Sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan İ.G. tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç - Alparslan Ötüken - Turan Bulut

Etiketler: Kayseri, kaza, Kına gecesi


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