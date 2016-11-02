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Kinoanın kilosu 50 lira

Adanalı iş adamı Hüseyin Ateşok'un, 7 yıl önce kansere yakalanan kardeşine bitkisel çare ararken Ekvador'da bulup getirterek Adana'da yetiştirdiği kinoa bitkisinin tohumunun kilosu, marketlerde 50 liradan satılıyor.


02 Kasım 2016 09:08

2009 yılında göğüs kanserine yakalanan kardeşi için şifalı bitkiler arayan ve kinoa bitkisinin kansere iyi geldiğini öğrenen Hüseyin Ateşok, Ekvador’dan getirttiği kinoa tohumunu deneme amaçlı ekti.

Bu bitkinin, kardeşinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve ayakta durmasını sağladığını belirten Ateşok, kardeşi gibi kanserli insanlara yardımcı olabilmek için kinoa üretimine başladığını söyledi.

"Türkiye'de kısa sürede yaygınlaşacak"

Kinoanın Güney Amerika orijinli buğday, mısır gibi tahıl, protein değeri çok yüksek bir bitki olduğunu anlatan Ateşok, "Bir kaşığa sığacak en yüksek protein kinoada var. Hücre yenileyici özelliği var. Kısa sürede yetişiyor. Arpa, buğdayın yerini alacak kapasite ve ölçüde bir bitki. Tahminim kısa sürede yaygınlaşacak. Sporcu sağlığı ve sporcu enerjisi için çok güçlü bir bitki" dedi.
Kinonanın ekildikten 3 ay sonra yetiştiğini kaydeden Hüseyin Ateşok, “Kışın arpa, buğday ile aynı zamanda ekilip onlardan daha kısa bir süreçte hasat ediliyor. Bahar ekimi de şubat, martta başlıyor 85-90 günde oluyor” diye konuştu.

"Kinoa çölyak ve şeker hastalarına iyi geliyor"

Hüseyin Ateşok, kinoanın çölyak ve şeker hastalarına da iyi geldiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Enerji veren lignin hormonu üreten bir bitki bu. Biz beyaz olanını Adana’ya uygun olanını üretiyoruz. Bizim tohumlarımız yerli, hibrit değil. Bunun satış fiyatları çok yüksek. Büyük marketlerde ithal olarak satılıyor. Biz de fiyatlarını düşürmeye çalışıyoruz. Düşük fiyatlarda olsun ve herkes faydalansın istiyoruz. Tarlada kalibrasyon fiyatları 3 ila 8 lira arasında. Tonu 3 bin ile 8 bin lira arasında. Markette kilosu 50 TL civarından satılıyor.”

"Kinoa verimsiz toprakları tarıma kazandıracak"

Kinoanın toprak aramadığını, Türkiye’deki verimsiz alanların tarıma kazandırılması için önemli bir bitki olduğunu ifade eden Hüseyin Ateşok, “Bu bitki toprak aramıyor. Türkiye’deki tarım dışı arazilerin tarıma kazandırılması için uygun bir bitki. Her yerde yetişir. 2000 metrenin üzerinde ot dahi yetişmez, kinoa yetişir. Ayrıca devletin tohum üreten kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere hibe olarak gönderdik” dedi. 

Umutcan İşledici
ADANA


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