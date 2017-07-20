Kira getirisi en yüksek 10 şehir

Kira getiri oranında yıllık olarak brüt getirinin yüzdesel artışına bakılıyor. İster konut ister ticari bir gayrimenkul tercih edenler, kira geliri elde etmeyi planladığı emlak ile ilgili seçim yaparken dikkatli bir inceleme yapabiliyor. Büyükşehirlerde konut satın alarak daha yüksek kira geliri elde etmeyi amaçlayan emlak yatırımcıları, aynı zamanda kira getiri oranının yanı sıra amortisman süresini de dikkate alıyor. Bilindiği gibi amortisman (geri ödeme) süresi, bir bölgede satın alınan ya da alınacak konutların kiraya verilmesi durumunda satış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeriyle karşılanabileceğini gösteriyor.

Satın aldığı konuttan hem en yüksek kira getirisini elde etmek hem de yatırımını en kısa zamanda karşılayacak amortisman süresine sahip bölgelere odaklanan yatırımcılar için en kazançlı şehirlerin listesi ayrı bir önem taşıyor.

Emlak yatırımında öne çıkanlar

REIDIN Emlak Endeks 2017 Haziran ayı raporu, yıllık olarak hem kira getiri oranı en yüksek hem de amortisman süresi en kısa şehirleri de içerdi. Her iki başlıkta da ilk üç şehir ve sıralamaları değişmedi. Yıllık brüt kira getiri oranı yüzde 7.90 olan Aydın, 13.1 olarak hesaplanan yıllık amortisman süresiyle tüm şehirleri geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Aydın’ın takip eden ikinci şehir ise 14.6 yıllık amortisman süresine sahip olan ve yıllık brüt kira getiri oranı yüzde 7.05 olarak açıklanan Van oldu. Aydın ve Van’ın ardından ise üçüncü şehir Bilecik oldu. Bilecik’te yıllık brüt kira getiri oranı yüzde 6.69 ve amortisman süresi ise yıllık 15.4.

En yüksek kira getiri oranına sahip 10 şehir

Kira getiri oranı en yüksek 10 şehir ve yıllık brüt getiri oranları şu şekilde sıralanıyor:

Aydın: Yüzde 7.90

Van: Yüzde 7.05

Bilecik: Yüzde 6.69

Zonguldak: Yüzde 6.62

Şanlıurfa: Yüzde 6.47

Kırklareli: Yüzde 6.44

Karabük: Yüzde 6.38

Giresun: yüzde 6.33

Kilis: Yüzde 6.28

Kütahya: Yüzde 6.19

En kısa amortisman süresine sahip 10 şehir

Amortisman süresinin en kısa olduğu 10 şehir ve yıllık amortisman süreleri şu şekilde sıralanıyor:

Aydın: 13.1

Van: 14.6

Bilecik: 15.4

Zonguldak: 15.6

Şanlıurfa: 15.9

Kırklareli: 16

Karabük: 16.1

Giresun: 16.3

Kilis: 16.4

Kütahya: 16.6

Kaynak: Zingat.com